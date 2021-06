Chefdirigent Mario Venzago nimmt Abschied von Bern – «Ich will keine Rollen mehr spielen»

Nach elf Jahren zieht Mario Venzago Bilanz. Im Gespräch vor seinem Abschiedskonzert verrät der Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters, was ihn trotz vieler Turbulenzen so lange in Bern gehalten hat.