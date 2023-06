SCB-CEO Lüthi holt Plüss zurück – «Ich will keine One-Man-Show mehr» Vor drei Jahren schlug Clublegende Martin Plüss ein Angebot des SCB aus. Nun übernimmt er im Mai 2024 das Amt des Sportdirektors. Angelo Rocchinotti

Während sieben Jahren führte Martin Plüss den SCB als Captain an, feierte vier Meistertitel. Nun wird er ab kommendem Jahr die Gesamtverantwortung für den Sport tragen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Er prägte den SCB ein Jahrzehnt lang, führte ihn als Captain zu vier Meistertiteln. Martin Plüss, den alle nur «Plüssi» nennen, galt als Musterprofi. Er fuhr mit dem Velo ins Training, ging nach jeder Partie 20 Minuten auslaufen und achtete auf die Ernährung wie kaum ein anderer. Kauften sich Teamkollegen vor Auswärtsspielen Sandwiches, erschien Plüss mit Haferflocken und Chia-Samen im Handgepäck. Doch Plüss tat auch kund, wenn ihm etwas nicht passte.

«Wir lieferten uns schon den einen oder anderen Disput. Vor allem nach Trainerwechseln», sagt CEO Marc Lüthi lachend. «Plüssi sagt unverblümt, was er denkt, bleibt dabei aber stets anständig und höflich. Das schätze ich.»

Vor sechs Jahren beendete Plüss seine Spielerkarriere. Nicht, weil die Leistungen nicht stimmten. Plüss war der treffsicherste Schweizer im Team. Doch er konnte sich mit dem SCB über keinen neuen Vertrag einigen. Nun holt ihn Lüthi als Sportdirektor zurück. Bereits vor drei Jahren, als es um die Neubesetzung der Stelle des Sportchefs ging, bot er ihm einen Job an. Doch der heute 46-Jährige schlug aus, bildete sich lieber in den Bereichen Coaching, Prozessanalyse sowie Teamführung und Leadership weiter. Plüss gründete seine eigene Firma und vertrat Spieler bei Vertragsverhandlungen. Wie lässt sich das mit seiner künftigen Aufgabe vereinbaren?

«Gar nicht», stellt Lüthi klar. Deshalb werde Plüss das Amt erst per Mai 2024 antreten, dem Club zuvor aber als Berater zur Verfügung stehen. «Bestehende Verpflichtungen kann man nicht von heute auf morgen beenden. Er wird sie aber sukzessive reduzieren und künftig sicher nicht mehr als Agent tätig sein», hält Lüthi fest.

«Ich habe Fehler gemacht»

Für den Sportchef Andrew Ebbett ändere sich wenig. «Einzig, dass er ab Mai 2024 nicht mehr mir, sondern Plüss rapportieren wird. Mit mir kann man sich kompetent über Menschen unterhalten. Doch ich bin zu wenig kompetent, wenn es um Spielauslösungen oder Spielsysteme geht.» Die Kritik, der SCB verfüge nun wieder über einen Ober- und einen Untersportchef, weist Lüthi zurück. Und verweist auf die Young Boys, die mit Christoph Spycher und Steve von Bergen über dasselbe Geschäftsmodell verfügen. Er sagt: «Ich will keine One-Man-Show mehr. Wir brauchen gute, fähige Leute, die ihre Abteilungen führen. Ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir alle haben Fehler gemacht. Jetzt geht es darum, mit einem guten Trainer, einem guten Sportchef und einem guten Sportdirektor wieder durchzustarten.»

Plüss, der sich selbst erst äussern möchte, wenn er die Stelle antritt, lässt sich in einer Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Wir wollen an die sportlichen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Es muss unser Anspruch sein, dass sich unsere Fans mit den SCB-Mannschaften sportlich und emotional auf sämtlichen Stufen identifizieren können und entsprechend mit Freude an die Spiele kommen.»

SCB-CEO Marc Lüthi will mit seinem Club wieder durchstarten. Er sagt: «Wir brauchen gute, fähige Leute, die ihre Abteilungen führen. Ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht.» Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

