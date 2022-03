Könizer Gemeindepräsidentin – «Ich will das Amt in dieser Konstellation nicht weiter ausüben»

«Ich will das Amt in dieser Konstellation nicht weiter ausüben»

Die Könizer Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger hat am Donnerstag ihren Rücktritt per Ende Juni bekannt gegeben.

Frau Berlinger, nach nur zwei Monaten in der neuen Legislatur kündigen Sie Ihren Rücktritt an. Was ist geschehen?

Der Entscheid ist in den letzten Monaten gereift. Um die grossen Herausforderungen von Köniz zu meistern, muss der Gemeinderat konstruktiv zusammenarbeiten. Doch das habe ich immer weniger gespürt.