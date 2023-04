Michael Ledermann, Sie gelten als Unikum, Ihr Schwingstil verblüfft und verwundert. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Uff, schwierig. (lacht) Er ist unkonventionell. Ich gehe nie in einen Gang und sage: So oder so werde ich schwingen. Ich lasse alles auf mich zukommen, vieles geschieht instinktiv. Ich versuche, unberechenbar zu sein, und versteife mich nicht auf eine Taktik, das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist: Bei mir sieht es manchmal ein wenig blöd aus. Letztes Jahr besuchte meine Schwester mit einem Kollegen ein Schwingfest. Dieser sagte mir dann: Es macht ja fast immer den Anschein, als seist du am Verlieren. Ich gerate oft in missliche Lagen, bin es gewohnt, mich verteidigen zu müssen.