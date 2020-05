Herr Büsser, Sie haben gerade ein Video zu den Corona-Skeptikern veröffentlicht. Fühlen Sie sich persönlich bedroht von ihnen?

Nicht wirklich. Im Social Distancing bin ich gerade ziemlich konsequent. (lacht) Aber ja, wegen des Videos werde ich gerade beschimpft wie noch nie – in den Kommentaren auf Youtube, per Direktnachrichten. In gewissen Kreisen gelte ich bereits als Agent von Bill Gates. Dabei wollte ich mich in meinem Video nicht lustig machen über die Corona-Skeptiker, sondern ihre besten Argumente prüfen. Zum Glück haben die allermeisten das auch verstanden.