Bundesliga-Auftakt – «Ich weiss nicht, Julian, wie es Dir geht, aber …» Die Gladbacher nehmen die beiden Penalty-Entscheidungen zu ihren Ungunsten gelassen. Bei Bayern gibt man zu, im Glück gewesen zu sein und hadert mit Nagelsmanns Spielsystem. Ulrich Hartmann

Eine der umstrittenen Szenen: Bayerns Dayot Upamecano bringt Marcus Thuram zu Fall. Foto: Federico Gambarini (Keystone)

Pressekonferenz nach dem Spiel. Die erste Frage an Julian Nagelsmann kommt nicht aus den Reihen der Journalisten, sondern vom Podium selbst. «Ich weiss nicht, Julian, wie es Dir geht, aber ich finde, man darf sich nicht beklagen, wenn es in einer der beiden Situationen vielleicht Penalty gibt», sagt Adi Hütter sehr höflich.

Dass Borussia Mönchengladbachs Trainer seinen Kollegen vom FC Bayern München direkt auf zwei umstrittene Strafraumszenen in der 81. und der 83. Minute ansprach, lag daran, dass man im ersten der beiden Fälle, womöglich aber sogar in beiden, einen Penalty für Gladbach hätte geben können, eigentlich müssen. Hätten die Gastgeber den einen oder gar beide dann auch noch verwandelt, dann wären sie im Saisonauftaktspiel gegen die Bayern wahrscheinlich als Sieger vom Platz gegangen. So hingegen war das Spiel 1:1 unentschieden ausgegangen.

Nagelsmann grinste, als Hütter ihn direkt auf die Szenen ansprach. «Ich habe die Wiederholungen der Szenen noch nicht gesehen», sagte er in sein Mikrofon, «ich kann dazu also leider auch nichts sagen, aber Adi Hütter ist mir sehr sympathisch und würde mich bestimmt nicht anlügen, insofern gehe ich mal davon aus, dass er Recht hat.» Grinsen auf beiden Seiten des Podiums. Remis auch in diesem friedlichen Verbalduell. Zermürbt ist in dieser Nacht niemand heimgefahren. Wobei Hütter ja gar nicht fahren muss. Er wohnt vorübergehend im Hotel direkt neben dem Stadion.

Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter mit «seinem» Schweizer Goalie Yann Sommer (l.) und Bayern-Keeper Manuel Neuer. Foto Federico Gambarini (Keystone)

Als er in der Nacht zum Samstag im Hotelbett irgendwann die Augen schloss, dürfte er noch einmal vor sich gesehen haben, wie nach Treffern durch Gladbachs Alassane Plea (10.) und Bayerns Robert Lewandowski (42.) die hin- und herwogende Partie in der Schluss-Viertelstunde zugunsten der Gladbacher zu kippen schien. Der in der 64. Minute für Plea eingewechselte Marcus Thuram wurde in der 81. Minute in Erwartung einer Hereingabe vor dem Bayern-Tor von Dayot Upamecano sowohl oben mit der Hand an der Schulter als auch unten mit dem Fuss zu Fall gebracht. Schiedsrichter Marco Fritz pfiff nicht, wurde vom Video-Assistenten Christian Dingert aber offenbar auch nicht aufgefordert, sich die Szene noch einmal anzusehen. Hätte er sich die Szene noch einmal angesehen, dann hätte er eigentlich nur auf Penalty entscheiden können. Das sah auch Bayern-Spieler Leon Goretzka so, der nach dem Spiel meinte, dass man sich bei einem Pfiff «nicht hätte beschweren können».

Gladbachs Keeper Sommer bleibt in Top-Form Infos einblenden Bei der Fussball-Europameisterschaft im Sommer war er einer der besten Torhüter des Turniers – diese Form hat Yann Sommer offenbar konserviert. Dass das Eröffnungsspektakel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München am Freitagabend 1:1 endete, lag vor allem am Schweizer Nationalkeeper der Borussia. «Yann Sommer hat wirklich sehr, sehr viel pariert», stöhnte selbst Bayerns neuer Coach Julian Nagelsmann. Eine Handvoll hundertprozentiger Torchancen der Bayern, teilweise aus kürzester Distanz, vereitelte der 32-Jährige bravourös. «Cool, ja. Ich bin selber sehr froh» – das war alles, was der überragende Spieler des Spiels zu seiner eigenen Leistung zu sagen hatte. Hinter Sommer liegen turbulente Wochen. Während der EM düste er für einen Tag in die Heimat zur Geburt seiner Tochter. Auf dem Spielfeld begeisterte er mit seinem gehaltenen Penalty gegen Superstar Kylian Mbappé, der der Schweiz im Achtelfinal das Weiterkommen gegen Weltmeister Frankreich sicherte. «Ich bin am Ende natürlich super happy, wie alles gelaufen ist. Ich bin Vater einer gesunden Tochter geworden, meiner Frau geht es gut, und wir haben als Schweiz eine tolle EM gespielt», sagte Sommer der dpa vor dem Saisonstart. Unter dem neuen Coach Adi Hütter soll es auch in Gladbach so weitergehen.

Zwei Minuten später brachte wieder Upamecano den ihm diesmal mit Ball enteilenden Thuram von hinten im Strafraum zu Fall. Déjà Vu: Fritz pfiff nicht, sah sich die Szene aber auch nicht noch einmal an. «Komisch», fand das Hütter und hatte Recht. Sehr komisch sogar. Hütter beschwerte sich am Spielfeldrand lautstark, wurde von Fritz besucht und sah Gelb. «Die gelbe Karte war verdient», sagte Hütter hernach und zeigte sich erstaunlich gelassen ob des Unrechts mit den verweigerten Penalty.

«Das war kein perfekter Fussball» Bayern-Stürmer Robert Lewandowski

Entspannt zeigte sich auch Nagelsmann, obwohl sich seine Mannschaft in der ersten und der letzten Viertelstunde des Offensivdrucks der Gladbacher kaum hatte erwehren können. «Gerade zu Beginn hatten wir unglaublich viele Ballverluste», monierte er. «Das war kein perfekter Fussball», sagte der Stürmer Lewandowski. «Ich stand anfangs zu hoch», beklagte Leon Goretzka seine ungewohnte Position im Mittelfeld auf der linken Halbposition vor Joshua Kimmich und nahezu gleichauf mit Thomas Müller rechterhand. «Dort vorne habe ich mich nicht gut gefühlt, weil ich Serge Gnabry fast auf den Füssen stand.» Er habe sich dann wieder ein bisschen zurückfallen lassen, berichtete Goretzka. Dann habe es besser geklappt.

Hatte Nagelsmann zunächst zu hoch aufgestellt? Es wirkte fast so bei desorientierten Bayern in der ersten Viertelstunde. Dann aber schalteten sie auf Ballbesitzspiel aus etwas angenehmerer Tiefe um und verloren fortan kaum noch Bälle. «Klar kann nicht gleich alles funktionieren», sagte Goretzka. «Wir werden uns von Spiel zu Spiel steigern.»

Mammutprogramm für die Bayern

Dazu besteht nun reichlich Gelegenheit. Vier Mal binnen zwölf Tagen: Am Dienstag im DFL-Supercup bei Borussia Dortmund, Sonntag darauf gegen den 1. FC Köln, am anschliessenden Mittwoch im nachzuholenden Pokalspiel beim Fünftligisten Bremer SV und drei Tage später samstags gegen Hertha BSC. «Es ist nicht verkehrt, jetzt Spielrhythmus zu bekommen», sagte Nagelsmann, «aber das bedeutet natürlich auch weniger Training.» Dabei wäre Training hilfreich.

Ist der anstehende Viererpack absolviert, dann müssen die Nationalspieler zu Länderspielen abreisen. Einen grösseren Intensivkurs mit dem gesamten Personal wird Nagelsmann nach ohnehin schon schwieriger Saison-Vorbereitung voller personeller Lücken also erst einmal nicht einplanen können. Aber dass es seine Zeit dauern würde, beim FC Bayern seine Fussballidee zu implementieren, das war Nagelsmann schon vorher klar gewesen. Insofern hat das zwiespältige Auftaktspiel in Mönchengladbach niemanden überrascht. Am wenigsten den Trainer selbst.

Fehler gefunden?Jetzt melden.