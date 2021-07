Golubic verblüfft in Wimbledon – «Ich war schon immer eine Spätzünderin» Mit 28 Jahren hat Viktorija Golubic erstmals die letzten 16 eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die Zürcherin sieht darin eine gewisse Logik. René Stauffer aus London

Der grosse, lange erdauerte Moment: Viktorija Golubic bejubelt nach dem Sieg über Madison Brengle den Vorstoss in die Achtelfinals in Wimbledon. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Ein Marathonsieg gegen die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 32), dann ein 6:0, 6:2 gegen Danielle Collins (48) und ein 6:2, 6:1 gegen Madison Brengle (82) – und Viktorija Golubic hatte es geschafft. «Juhuiiiiii, zweiti Wuchä», jubelte sie in Wimbledon auf Court 12. 28 Jahre alt musste sie werden, bis sie am 18. Grand-Slam-Turnier erstmals diese prestigeträchtige Hürde genommen hatte. Warum das so ist, dafür hat sie gute Gründe.

«Man sagte mir immer nach, eine Spätzünderin zu sein, vielleicht hat sich das in meinem Kopf verankert», sagt sie und lacht. Und doch ist da etwas dran. «Wenn ich heute die 14-, 15-Jährigen sehe, habe ich das Gefühl, dass sie aussehen wie ich mit etwa 20, 22 Jahren», blickt sie zurück. «Ich war wirklich extrem klein, extrem dünn, und dann stellte ich auch noch mein Spiel von zweihändig auf einhändig um. Das brauchte Zeit.»