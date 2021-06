Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals im… Weiertal ZH Wenn unser Autor ein Goldfisch wäre, dann würde er sofort nach Winterthur ziehen. Max Küng (Das Magazin)

Aquarium mit Aussicht: Das Goldfisch-Paradies wurde von den Künstlerzwillingen Reto und Markus Huber erschaffen. Foto: Max Küng

Wäre ich ein Goldfisch, ich zöge sofort nach Winterthur. Genauer zöge es mich dort an einen Ort etwas ausserhalb des Zentrums. Er liegt im wilden Westen, bei der Aussenwacht Neuburg, Richtung Pfungen, an der Rumtalstrasse. Dort findet man zwei Teiche, seerosengesprenkelt, der eine grösser und stolz, der andere kleiner und unscheinbar, beide lauschig gelegen in einem schönen Garten mit üppig Baumbestand.

Dort würde ich hinziehen, wäre ich ein Fisch. Denn wie utopische Hochhäuser ragen aus der Oberfläche des kleineren Teiches in der Sonne blitzende Türme aus Glas. Als wäre das versunkene Atlantis als kubistisch minimalistische Version hochgefahren.