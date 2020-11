Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals

im Schönbühl Center, Luzern Unser Autor reist in das erste Shoppingcenter der Schweiz. Und stellt fest: Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Max Küng (Das Magazin)

Na ja, den Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes wird dieser Ort wohl nie erhalten. Foto: Max Küng

In der noch lauwarmen Vergangenheit, vor drei Tagen genauer gesagt, da stolperte ich über eine Werbung für ein neues Elektroautomobil. Die Marke Audi bewirbt ihr Modell e-tron mit dem Slogan «Future is an attitude»: Zukunft ist eine Haltung.

Ein schöner Satz, doch stellte sich mir gleich die Frage: Wäre Enthaltung nicht die beste aller Haltungen in Zusammenhang mit so etwas wie unserer Zukunft? Dies jedoch wäre wohl nicht im Sinne einer Autofirma, da wenig verkaufsfördernd. Denn die Zukunft wird vor allem eines sein: teuer! Den Audi e-tron gibt es ab 79’610 Franken, mit ein paar in der Zukunft unverzichtbaren Extras wie etwa 22-Zoll-Felgen, abgedunkelten Scheiben und Eukalyptusholzdekor durchbricht man schnell die Hunderttausendfrankengrenze – Future needs deep pockets, weil: Future is nicht gratis!