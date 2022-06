Werner Zürcher hat am Jodlerfest in Ins für sein Alphornsolo die Note 4 kassiert, was «unbefriedigend» heisst. Ist das nicht eine Blossstellung?

Herr Zürcher, am Jodlerfest in Ins ist es Ihnen bei Ihrem Alphorn-Vortrag nicht gut gelaufen. Wie man am Montag in der Zeitung lesen konnte, haben Sie dafür die Note 4 erhalten. Schlechter geht es nicht. Was war los mit Ihnen?

Das ist ganz einfach. Ich war nervlich blockiert und musste den Vortrag abbrechen.