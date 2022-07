Russische Diaspora in der Schweiz – «Ich verstehe die Wut gegen uns – aber es fühlt sich ungerecht an» Regimekritische Russinnen und Russen in der Schweiz sind Geächtete von zwei Seiten. In ihrem Land gelten sie als Verräter, hier schlägt ihnen Wut entgegen. Wie leben sie damit? Catherine Boss Silas Zindel (Foto)

Harfenspieler Alexander Boldachev und Finanzspezialistin Lena Y.: Sie müssten nun viel aufarbeiten, um zu verstehen, wie sie eine solche Katastrophe haben zulassen können. Fotos: zvg, Silas Zindel

«Es ist Putins Krieg, nicht unserer, nicht der Krieg der Russen», sagte Lena Y. dieser Zeitung vor bald vier Monaten. Eben erst war die russische Armee in die Ukraine eingefallen. Sie stand unter Schock, hatte Angst um ihre Familie in Moskau, um Freunde in der Ukraine. Und postete in den sozialen Medien Kritik am Krieg.