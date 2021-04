Nach drei Meistertiteln mit YB erklärt Gerardo Seoane, wie er in dieser Saison neue Reize gesetzt hat. Und er sagt, was bei einem Wechsel für ihn stimmen müsste.

« Für jeden ambitionierten Schweizer Trainer ist das Ausland reizvoll .» Nach drei Titeln in Serie mit YB ist sich Gerardo Seoane bewusst, dass er die Aufmerksamkeit anderer Clubs auf sich zieht.

Was verspürt man an so einem Morgen – nach einem Titelgewinn, aber ohne grosse Feier?

Es ist anders, die Stimmung ist gedämpfter. Aber die Freude ist dennoch gross.