Schauspieler Michael Neuenschwander – «Ich suche in jeder Rolle einen Punkt, der mir wehtut» Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler des Landes – und trotzdem wenig bekannt. Nun spielt er einen zerrissenen Schweizer Botschafter im Film «A Forgotten Man». Martin Burkhalter

Emmentaler mit mediterranem Temperament: Michael Neuenschwander sucht in den Rollen, die er spielt, immer auch nach blinden Flecken in sich. Foto: Samuel Schalch

Da kommt er mit schweren Schritten. In Arbeitshose, Jeansjacke und festen Schuhen schreitet er über den Vorplatz des Schiffbaus, der zweiten Spielstätte des Zürcher Schauspielhauses. Seine Körperhaltung ist leicht gedrungen, er hat etwas Schwerfälliges, aber auch Zupackendes an sich. Und nein, da flattert kein seidenes Foulard im Wind. Michael Neuenschwander, 60 Jahre alt, sagt es dann auch gleich so: «Ich sehe mich als Arbeiter. Ja, als Büezer.»