Sie haben 14 Kündigungen bekannt gegeben, ebenso Änderungen im Event- und Gastrobereich. Wie tief steckt das Casino in der Krise?

Es steckt in einer vergleichbaren Lage wie andere Gastrobetriebe. Zudem muss ein Betrieb, der in völlig neuer Form an den Start geht, immer Anpassungen vornehmen. Unter den schwierigen Corona-Bedingungen haben wir dies auf einen Schlag getan. Das tat weh, war aber unumgänglich.