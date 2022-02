Interview mit Philippe Müller – «Ich sehe keinen Trend, dass wir am Volk vorbeipolitisieren»

«Ich sehe keinen Trend, dass wir am Volk vorbeipolitisieren»

Philippe Müller, die Berner Stimmbevölkerung hat die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern mit 53 Prozent verworfen. Wie erklären Sie sich dieses Resultat?

Aus meiner Sicht war es ein generelles Nein zu Steuererhöhungen. Auch wenn es in diesem Fall eine Kompensation gegeben hätte – was in vormaligen Vorlagen nicht der Fall war –, vermochte dies die Bevölkerung letztendlich nicht zu überzeugen.