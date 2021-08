Herr Engelberger, in der Schweiz nehmen nicht nur die Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu, sondern auch die Hospitalisierungen. Die Zahl hat sich in einer Woche auf 35 verdoppelt. Bewegen wir uns in Richtung vierte Welle?

Lukas Engelberger: Möglicherweise ist es der Beginn einer vierten Welle – die Entwicklung geht jedenfalls nicht in eine gute Richtung. Sie ist ein klarer Hinweis dafür, dass eine Zunahme der Ansteckungen mit der Zeit auch eine Zunahme der Hospitalisierungen zur Folge hat. Dagegen hilft nur eine höhere Impfquote. Die wenigsten der hospitalisierten Personen in der Schweiz sind geimpft.