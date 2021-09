Mads Mikkelsen im Porträt – «Ich schaute in die Runde und dachte, was für Idioten!» Der oft in Hollywood beschäftigte Däne dreht auch in seiner Heimat Hit um Hit – je absurder, desto besser. Matthias Lerf

Mads Mikkelsen, 55, sieht sich in der neuen Komödie «Riders of Justice» von lauter Verrückten umgeben – wobei das Wort «Idiot» für ihn natürlich als Kompliment gemeint ist. Foto: Riccardo Ghilardi/Contour by Getty Images

«Soll ich mich nackt ausziehen? Und so auf den Mount Everest steigen?» Mads Mikkelsen stellt natürlich rhetorische Fragen. Aber der Schauspieler verhehlt nicht, dass er solches tun würde. Extreme Rollen schrecken ihn nicht ab, im Gegenteil. Einzige Bedingung: «Der Regisseur muss mich vom Sinn des Unterfangens überzeugen. Überträgt sich das Feuer auf mich, mache ich alles.»

Mikkelsen ist per Zoom aus Dänemark zugeschaltet. Er hat die Bildfunktion beim Gespräch ausgemacht. So ist nicht zu sehen, ob er noch den imposanten Bart trägt, den er im Film «Riders of Justice» zur Schau stellt. Um den wachsen zu lassen, musste er nicht lange überredet werden: Regisseur Anders Thomas Jensen ist bekannt für die verrückten Spiele, die er mit seinem Lieblingsdarsteller treibt. Mikkelsen: «Sollte er mir einmal etwas Konventionelles vorschlagen, würde ich antworten: Das geht nicht, das bist nicht du!»