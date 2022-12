Therapie mit Psychedelika – «Ich sah dem Baum zu, wie er atmete» Anuschka Roshani hat für eine Studie LSD genommen und ein Buch darüber geschrieben. Ihr ganzes Leben, sagt sie, habe sich seither verändert. Jessica King

Die Verhaltensbiologin nahm 2018 und 2019 an einer längeren medizinischen Studie teil. Foto: Sabina Bobst

Frau Roshani, sind Sie drogenaffin? Überhaupt nicht. Ich habe vorher in meinem Leben nur ein- oder zweimal Drogen ausprobiert und trinke nicht einmal Alkohol.

Sie haben als über 50-Jährige erstmals LSD genommen – für eine Studie am Universitätsspital Basel. Hatten Sie Angst? Oh ja. Auch wegen der vielen Mythen zu schlechten Trips. Etwa, dass in den 60er- und 70er-Jahren reihenweise Leute während oder nach LSD Suizid begangen haben sollen. Bei meiner Recherche habe ich dann erfahren, dass die Zauberformel «Set und Setting» heisst.

Was bedeutet das? Ausschlaggebend dafür, wie man einen Trip erlebt, sind zwei Dinge. Einerseits das Mindset, also die Gemütsverfassung. Andererseits das Setting – das Umfeld. Ich wusste, ich würde 26 Stunden lang in einem Spitalzimmer sein, und da fühlte ich mich sicher und aufgehoben. Und das Personal beruhigte mich: Sie sagten, sie könnten mir bei einer Panikattacke sofort ein starkes Beruhigungsmittel spritzen, das die Wirkung des LSD komplett aufhebt.

Zur Person Infos einblenden Anuschka Roshani ist Verhaltensbiologin, Autorin und Journalistin. Ihr aktuelles Buch «Gleissen. Wie mich LSD fürs Leben kurierte» erschien 2022 im Kein-&-Aber-Verlag. Im Rahmen ihrer Recherche hat Roshani 2018 und 2019 als Probandin an einer Studie am Universitätsspital Basel teilgenommen.

Insgesamt sechsmal haben Sie LSD genommen, in verschieden hoher Dosierung. Wie unterschiedlich waren die Trips? Sehr. Beim ersten Mal hatte ich eine synästhetische Musikerfahrung: Ich sah plötzlich die Musik, die über meine Kopfhörer in meine Ohren eindrang, als Spitzenschleier vor meinen Augen schweben, zu zarten Stoffen gewoben. Es war wunderschön. Beim nächsten Studientag freute ich mich darauf, das wiederzuerleben, und wählte extra lange Philip-Glass-Stücke für meine Playlist.

Stattdessen erlebten Sie einen Horrortrip. So würde ich das nicht nennen.

«In mir kam das starke Gefühl auf, dass ich nur ein klitzekleines Teil im Universum bin.» Anuschka Roshani

Nun ja, Sie sahen sich und Ihren Vater sterben, hatten Visionen von offenen Wunden, ausgezehrten Tierskeletten und schrundigen Gesichtern … Ihre Beschreibung liest sich durchaus wie ein Horrortrip. Ja, diese Bilder waren fürchterlich. Aber auch mitten im Trip erinnerte ich mich noch daran, was mir die Forschenden im Vorfeld gesagt hatten: «Versuch, dich gegen nichts zu wehren. Beobachte Eindrücke und Bilder und lass einfach los.» Das habe ich getan. Mir war dabei stets klar, dass ich jetzt gerade durch mein Unterbewusstsein flottiere und eine unglaublich persönliche Begegnung mit mir selbst durchlebe. Gleichzeitig konnte ich mich aber aus einer gewissen Distanz betrachten. Deshalb haben mich die Bilder nie angegriffen, ich geriet nie in Panik.

Oftmals wird bei LSD-Trips berichtet, dass sich das eigene Ich auflöst. Haben Sie etwas in diese Richtung erlebt? Bei der höchsten Dosierung hatte ich eine mystische, quasi-religiöse Erfahrung, obwohl ich überhaupt nicht religiös veranlagt bin. In mir kam das starke Gefühl auf, dass ich nur ein klitzekleines Teil im Universum bin, zugleich mit der ganzen Welt verbunden. Ich erinnere mich, dass vor meinem Spitalfenster ein Baum stand, etwas dürr, nicht gerade opulent. Und ich sah diesem Baum zu, wie er atmete, wie ein Puls unter der Rinde des Stammes pochte.

Seit den Trips gehe sie mit einer ganz anderen Haltung durch die Welt, sagt Anuschka Roshani. Foto: Sabina Bobst

Diese Trips haben Ihr Leben verändert, sagen Sie. Ja, und zwar drastisch. Ich gehe ganz anders durch die Welt.

Inwiefern? Mit einer anderen Haltung, einem anderen Blick. Mein starker Erledigungszwang etwa hat sich in Luft aufgelöst, ich muss nicht mehr ständig etwas abhaken. Zudem ist eine wunderschöne Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber entstanden – ich nehme mich selbst viel weniger wichtig. Das finde ich äusserst interessant, denn es kam mir vorher nicht so vor, als liefe ich mit dem Ego eines Donald Trump durch die Welt. Dadurch empfinde ich mich auch nicht als kränkbar oder angreifbar. Wenn jemand etwas macht, das ich früher persönlich genommen hätte, denke ich heute eher: Na ja, das ist bestimmt deswegen, weil er gestresst ist, unsicher oder nervös. Nicht, weil er mir unbedingt Böses will. Ich glaube, diese Veränderung ist jenem immensen Gefühl der Verbundenheit entsprungen, das ich während eines Trips empfand.

Aus der heutigen Optik: Waren Sie früher viel unglücklicher, als Sie dachten? Ich glaube nicht, dass ich mich vorher in Selbstlügen verheddert habe. Aber mir war nicht bewusst, wie viele kleinere Ängste ich mit mir durch den Alltag geschleppt habe.

«Ich würde nie im Leben empfehlen, sich in irgendeinem Club die Droge andrehen zu lassen. Die Erfahrung ist viel zu wuchtig.» Anuschka Roshani

Gab es auch negative Veränderungen? Vielleicht für mein Umfeld. Ich bin nicht mehr so harmoniesüchtig, sondern höre mehr auf meine Bedürfnisse. Trotzdem bin ich deshalb keine Rabenmutter geworden oder für meinen Mann eine Xanthippe. Ich habe mich einfach besser kennen gelernt und weiss klarer, was ich will und nicht will. Und getraue mich, das auch deutlicher auszusprechen.

Hätten Sie die gleichen Resultate nicht mit Yoga oder Meditation oder Therapie erzielen können? Vielleicht, aber ich habe vorher ja gar keinen Anlass dafür gesehen. Ausserdem hätte es länger gedauert – mit LSD erhielt ich den Crashkurs in Loslassen.

Ich bin jetzt ehrlich: Alles, was Sie sagen, klingt wie eine einzige Werbung für LSD. Gut, dass Sie das sagen! Ich möchte LSD keinesfalls verklären. Ich würde nie im Leben empfehlen, sich in irgendeinem Club die Droge andrehen zu lassen. Die Erfahrung ist viel zu wuchtig. Wird man damit allein gelassen, ist die Gefahr gross, dass man ein schlimmes Erlebnis hat und damit nicht klarkommt – womöglich mit längerfristigen Folgen.

Die Erfahrung in einem Club sei etwas ganz anderes als die Erfahrung in einem Spitalbett, so Roshani. Foto: Madeleine Schoder

Also machen Jugendliche in einem Club nicht die gleiche Erfahrung wie Sie? Nein. Expertinnen sagen: Da greift wieder Set und Setting. Wenn du die Droge im Club nimmst, tanzt du vielleicht ekstatisch und liegst anderen in den Armen. Aber weil ich die ganze Zeit im Bett lag und mich durch den Tropf im Arm nicht gross bewegen konnte, wurde es bei mir zu einer radikalen Introspektion.

Würden Sie LSD legalisieren? Ich weiss nicht, ob das klug wäre. Wichtig wäre mir, dass es als Medikament zugelassen wird.

Sie leiden nicht an einer psychischen Krankheit. Inwiefern glauben Sie, kann Ihre Erfahrung etwas darüber aussagen, was die Wirkung für Menschen mit Angststörungen oder Depressionen ist? Ich glaube nicht, dass LSD ein Allheilmittel für jedermann ist. Aber nach meinen Trips bin ich überzeugt, dass es ein Lebensgefühl zum Positiven verändern kann, denn ich hatte keine Heilserwartung und bin heute trotzdem unbeschwerter und leichtfüssiger als früher. Dann würde jemand, der das Haus nicht verlässt, weil er schwermütig ist oder sich dem Alltag so wenig gewachsen fühlt, mithilfe von LSD seine Fixierung auf Düsteres wohl erst recht sprengen können.

Die Forschung zu LSD Infos einblenden LSD prägte die Flower-Power-Generation – die Droge wurde 1966 in den USA verboten. Foto: Ted Streshinsky/Corbis Die ersten Studien zu der Wirkung von Psychedelika auf psychische Erkrankungen gab es in den 1940er Jahren – kurz nach der Entdeckung von LSD durch den Basler Chemiker Albert Hofmann. Nach seinem Verbot 1966 in den USA und bald darauf überall hatte der Stoff in der Wissenschaft und bei den Gesundheitsbehörden einen schlechten Ruf. Vor einigen Jahren lebte der Forschungsbereich jedoch wieder auf, die Schweiz spielt dabei eine Pionierrolle. Zahlreiche Studien haben mittlerweile Hinweise geliefert, dass Psychedelika bei depressiven Beschwerden sowie bei Angst- und Abhängigkeitserkrankungen positive Langzeiteffekte haben könnten. In vielen Ländern werden bereits Medikamente in Zulassungsstudien getestet. Darunter eines gegen Trauma-Folgestörungen, das auf MDMA basiert, und mehrere gegen behandlungsresistente Depressionen, mit Psilocybin als Grundlage – der Wirkstoff in halluzinogenen Pilzen. (jek)

Wenn Sie könnten – würden Sie unserem Bundesrat gerne einmalig LSD verabreichen? Vielleicht. Mir kam das Wort Loslassen immer etwas esoterisch vor. Aber für mich war dieses Loslassen von Ansprüchen an eigene und fremde Leistungen eine Erfahrung, die vielen in unserer kapitalistischen Welt guttäte. Sich davon loszusagen, wenigstens für ein paar Stunden, könnte einen nachhaltigen Effekt haben.

In Ihrem Buch werfen Sie auch einen Blick auf andere bewusstseinserweiternde Substanzen – etwa Ayahuasca. Warum greifen Menschen zu solchen Drogen? Wenn Menschen nicht gerade ums schiere Überleben kämpfen müssen, haben sie meistens ein gewisses Interesse an Selbsterkenntnis. Das beobachtet man auch in den indigenen Kulturen. Dabei ist es egal, ob das Mittel Ayahuasca ist oder eine andere Pflanze, die in schamanischen Ritualen eingesetzt wird: Das Ziel ist, Zusammenhänge im Leben zu begreifen und sich selbst auf eine neue Art zu begegnen. Ich glaube nicht, dass es nur um den reinen Rausch geht. Wer Alkohol trinkt, macht das aus einem anderen Motiv als der, der sein Bewusstsein erweitern möchte.

In einer Ayahuasca-Zeremonie werden alle, die das Mittel einnehmen, während der folgenden Stunden eng begleitet. Foto: Alamy Stock Photo

Die Mittel wurden rituell eingesetzt und die Zeremonien begleitet. Auch das gleicht Ihrer Erfahrung mit LSD. Ja, in schamanischen Kulturen verabreichen alte erfahrene Medizinmänner und -frauen den Jüngeren die psychedelischen Substanzen. Und diese bleiben stets unter ihrer Beobachtung. Das ähnelt tatsächlich dem klinischen Setting, in dem ein erfahrener Therapeut oder eine Therapeutin einen medizinischen Trip begleitet und danach bespricht.

«Ich habe gar keine Lust mehr, LSD zu nehmen.» Anuschka Roshani

Es ist drei Jahre her, seit Sie den Versuch gemacht haben. Wie nachhaltig haben Sie sich verändert? Ziemlich, glaube ich. Nach meinem letzten Trip kontaktierte ich den bekanntesten Psychiater der Schweiz, der mit Psychedelika arbeitet, Peter Gasser. Ich wollte, dass er an mir zeigt, was er mit seinen Patientinnen und Patienten macht. In der Therapie sollen die unter Substanzeinfluss gemachten Erfahrungen ins Alltagsleben integriert werden. Peter Gasser stellte eine Bedingung: Ich musste am Tag nach dem Trip sofort alles aufschreiben. Welche Bilder ich gesehen hatte, was es auslöste. Diesen Text schickte ich ihm vor unserem Treffen. Er begrüsste mich in seiner Praxis mit dem Satz: «Sie haben ja alles schon integriert!» Inzwischen glaube ich, meine Erfahrungen hallen auch deshalb so nach, weil ich sie für mich zu Sätzen geformt habe.

Würden Sie LSD wieder nehmen? Nein, dazu habe ich gar keine Lust. Dafür war es viel zu anstrengend.

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

Fehler gefunden?Jetzt melden.