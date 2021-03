Wann haben Sie zuletzt Antisemitismus erlebt?

Gerade eben, vor ein paar Minuten, in meiner Mailbox. Ein Mann reagierte auf ein Interview von mir. Er schrieb mir: Von all den Chefs, die er in seinem Arbeitsleben gehabt habe, sei einer richtig schlecht gewesen. Der habe den Lohn nicht gezahlt und so weiter. Und dieser Chef sei ein Jude gewesen. Ich solle das doch bitte berücksichtigen, wenn ich die Juden zu Heiligen stilisieren möchte.