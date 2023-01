Serie «Ein Tag im Leben» – «Ich sähe aus wie ein Tourist» Mansour Ndour (38) arbeitet in Lausanne Nachtschicht, um eine eigene Kleiderlinie aufzubauen. Eva Hirschi (Das Magazin)

2018 begann er, eine eigene Kleidermarke zu kreieren: Mansour Ndour. Foto: Eva Hirschi

Mein Tag beginnt, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Ich arbeite in Lausanne in einer Notunterkunft für Menschen in schwierigen Situationen. Das können Obdachlose sein, Sans-Papiers oder Personen, die gerade Probleme mit der Familie haben und nicht zu Hause übernachten können. Die Schlafstelle ist von 21:45 Uhr bis morgens um 8:30 Uhr geöffnet, wir sind quasi Aufsichtspersonal und Betreuende. Es ist kein einfacher Job, manchmal werden wir mit dem Messer bedroht, etwa, wenn wir jemanden zurechtweisen müssen. Dennoch mache ich diese Arbeit gern – sie ist unglaublich wertvoll und wichtig.