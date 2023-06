Serie «Ein Tag im Leben» – «Ich passte nicht ins Mann-Frau-Schema» Danika Joan Nogales (32) alias LoMaasBello ist eine Transkünstlerin aus Bogotá. Die Kolumbianerin tritt diesen Samstag am Pride-Festival in Zürich auf. Nikolaus Wyss (Das Magazin)

Foto: Cesar Rubiano

Auch wenn bei mir in Kolumbien jeder Tag anders aussieht, er beginnt stets mit dem Trinken von ganz viel Wasser. Es macht mich munter und schwemmt die nicht immer angenehmen Träume der vorausgegangenen Nacht weg. Auch frische Früchte und eine Arepa, eine Art gerösteter Maisfladen, gehören zum Start in den Tag. Dazu werfe ich einen Blick auf diverse Newsportale, die meistens von Mord und Totschlag in unserem Land berichten, was einen deprimieren könnte, wenn man nicht schon von Kindesbeinen an daran gewöhnt wäre.