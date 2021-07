Impfen im Alter – «Ich möchte mich nicht ans Leben klammern» 15 Prozent der über 75-Jährigen in der Schweiz sind noch nicht vollständig gegen Corona geimpft. Warum nur? Besuch im Altersheim. Charlotte Walser

Die 84-jährige Francine Asmis hat sich gegen Corona impfen lassen, der 91-jährige Kurt Hildesheimer verzichtet auf eine Impfung. Foto: Christian Pfander

Sie leben auf derselben Etage in einem Seniorenheim in Bern und sie verstehen sich gut. Wenn es ums Impfen geht, sind sich der 91-jährige Kurt Hildesheimer und die 84-jährige Francine Asmis allerdings nicht einig. «Streit?» Beide lachen. Nein, Streit haben sie deswegen nicht. Im Verlauf eines Lebens sei man mit so manchen Ansichten konfrontiert. Das gehöre dazu. «Wenn man sich jedes Mal ärgern wollte…» Für Francine Asmis war es keine Frage: Sie hat sich impfen lassen. Aus Überzeugung. Kurt Hildesheimer hat sich dagegen entschieden – obwohl die Behörden und Pro Senectute es empfehlen, obwohl die Wissenschaftler vor den Folgen einer ungenügenden Impfabdeckung warnen.