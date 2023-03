Spitzenschwimmer Jérémy Desplanches – «Ich meinte, die Zeit ohne Training sei verlorene Zeit» Seit dem Olympia-Bronze-Gewinn ist das Erfolgsprotokoll des Genfers zur Krankenakte geworden. Er habe sich wohl zu sehr gepusht. Jetzt geht er seine grösste Schwäche an. Monica Schneider

Kräftig ausatmen: Jérémy Desplanches an den nationalen Meisterschaften in Genf. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Eines nach dem anderen ist nichts für Jérémy Desplanches. Der Schwimmer stopft sich gerade einen Riegel in den Mund, schöppelt an einer Getränkeflasche und legt sich auf den Massagetisch. Da will der Genfer von seinen Kämpfen erzählen, die er in den vergangenen Monaten mit sich ausfocht – während sich der Masseur seines Oberkörpers annimmt. Eines nach dem anderen wäre ineffizient, Zeit vergeudet.