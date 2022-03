Tennis-Aufsteiger Dominic Stricker – «Ich machte mir schon Gedanken, ob ich da auch hingehöre»

Der 19-jährige Dominic Stricker startete fulminant ins Jahr 2022. Vor dem Davis-Cup in Biel spricht er über seine neue Popularität, seine Ziele und seine Katze Minu.

Will 2022 seinen Aufstieg fortsetzen: Dominic Stricker beim Training in Biel vor dem Davis-Cup gegen den Libanon.

Letztes Jahr stürmten Sie in der Weltrangliste von Rang 1168 auf 246, in den ersten zwei Monaten dieser Saison überholten Sie weitere 88 Gegner. Wo führt das noch hin?

(lacht) Keine Ahnung. Ich versuche einfach, weiter hochzukommen. Aber es war schon ein super Start. Das Jahr in Australien beginnen zu können, ist immer schön, auch wenn ich dort noch nicht auf meinem besten Niveau war. Trotzdem spielte ich gute Matches und bin zufrieden mit meinem ersten Grand-Slam-Turnier, zumal ich in der Qualifikation immerhin eine Runde gewinnen konnte. Dann gingen wir direkt weiter in die USA, wo ich zwei sehr erfolgreiche Wochen hatte.