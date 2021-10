Grosses Berner Musiktalent – «Ich mache Musik, um das Leben zu ertragen» Leila Šurković ist 20 Jahre alt und schon mit Jeans for Jesus auf Tour. Und ihre ersten eigenen Songs treffen das Lebensgefühl ihrer Generation punktgenau. Martin Burkhalter

«Ich versuche nie gute, sondern echte Musik zu schreiben», sagt Leila Šurković. Foto: Raphael Moser

Im Sandstein baden. Das passt. Leila Šurković muss lachen. Sie legt sich jetzt nicht ungern in Pose in diesem leeren Brunnen in der Kramgasse. Denn die Gemäuer und Strassen der Berner Altstadt sind ihre Kraftquelle. Von hier aus nahm und nimmt alles seinen Lauf.

«Immer wenn ich erzählen muss, woher ich komme, sage ich, dass ich in Bern lebe. Für mich ist Bern nicht nur ein Wohnen, sondern volles Leben», sagt sie später in einem Café. Auch wenn sie immer wieder Fernweh verspüre, sei Bern ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. «Wenn es mir nicht gut geht, muss ich nur durch die Stadt spazieren, die Leute anschauen, ob Banker oder Randständige, und schon geht es mir besser. Dann schütten sich Glückshormone aus.»