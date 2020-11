Jede Minute zählt – bei diesen Symptomen sofort in den Notfall Infos einblenden

Ein Hirnschlag tut meist nicht weh. Doch je länger eine Hirnregion nicht durchblutet wird, desto grösser ist die Gefahr einer bleibenden Behinderung. Bei Verdacht auf einen Schlaganfall zählt deshalb jede Minute.

Treten folgende Symptome plötzlich oder aus dem Schlaf heraus auf, sollte man an einen Schlaganfall denken und sich sofort ins Spital begeben, am besten per Ambulanz:

Einseitige Lähmung oder Kraftminderung ohne andere Ursache, insbesondere im Arm und/oder Bein.

Einseitig herabhängender Mundwinkel.

Einseitiges Taubheitsgefühl in Arm, Bein, Gesichtsbereich – taubes, pelziges oder kribbelndes Gefühl.

Sehstörungen: Verschwommenes, doppeltes oder eingeschränktes Sehen bis hin zu vorübergehender Erblindung.

Sprach- und Sprechstörungen: Undeutliche, verwaschene Sprache, Wiederholung von Wörtern oder Silben, sinnlose Äusserungen, Dinge nicht mehr benennen können, lange Pausen bis hin zum Verlust des Sprachvermögens.

Verständnisstörungen: Anweisungen werden nicht oder falsch befolgt, Schwindel, Gangunsicherheit, Koordinationsstörungen.

Kopfschmerzen: Plötzlich, ungewohnt und heftig.

Vorbeugen: Ein Hirnschlag kann alle treffen, Prävention ist also nur bedingt möglich. Zumindest die Gefahr aber lässt sich reduzieren. Als Risikofaktoren gelten: Hoher Blutdruck, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress, Diabetes und ungesunde Ernährung. Empfohlen wird eine mediterrane Küche mit viel Gemüse, Früchten, Ballaststoffen, wenig tierischen Produkten und gesunden Fetten wie etwa Raps- oder Olivenöl.

Infos: www.hirnschlag.ch