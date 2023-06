Die amerikanisch-deutsche Pianistin Claire Huangci tritt am Klangantrisch-Festival in Riggisberg auf. Die Bühne teilt sie mit einem Streichorchester und zwei Jo-Jo-Champions.

Claire Huangci, als Pianistin stehen Sie auf einer Konzertbühne meistens im Mittelpunkt. Am Klangantrisch-Festival in Riggisberg werden Sie die Bühne mit zwei Künstlern aus einer ganz anderen Sparte teilen: den Jo-Jo-Champions Ivo Studer und Jan Schmutz. Werden Ihnen die beiden nicht die Show stehlen?

Ich erinnere mich an meine Kindheit, als alle coolen Kinder ein Jo-Jo hatten und beeindruckende Tricks damit machen konnten. Meine Eltern kauften mir auch eines, ein billiges, leider nicht so eines mit Lichtern und Spezialeffekten. Ich bin aber total gescheitert. Ich konnte keinen einzigen Trick.

Gestartet hat Claire Huangci ihre internationale Karriere im Alter von neun Jahren mit Konzertauftritten und Wettbewerbserfolgen. Wichtige Impulse erhielt sie von Eleanor Sokoloff und Gary Graffman am renommierten Curtis Institute of Music in Philadelphia, bevor sie 2007 zu Arie Vardi nach Hannover wechselte. Sie fiel als Chopin-Interpretin auf, nicht zuletzt durch erste Preise bei den Chopin-Wettbewerben in Darmstadt und Miami (2009/2010). Zudem gewann sie als jüngste Teilnehmerin den 2. Preis beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb 2011. Im Jahr 2019 erhielt sie den Jurypreis der «Paris Play-Direct Academy», der in Zusammenarbeit des Orchestre de Chambre de Paris mit der Philharmonie de Paris und Steinway & Sons vergeben wird.

Apropos Saal – Sie werden in Riggisberg in einer Parking-Halle für Busse spielen. Wie kommts, dass Sie für dieses Konzert in die ländliche Gemeinde reisen?

Ganz einfach: Wegen Festivalleiter Kaspar Zehnder. Wir kennen uns seit zehn Jahren, ich konnte früh in meiner Karriere auf seine Unterstützung zählen. Unsere musikalische Beziehung war von Anfang an kongenial – mit ihm zusammen fliesst die Musik einfach. Ich freue mich sehr, dass er mich an das Festival in seiner Heimat eingeladen hat.