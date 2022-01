Rassismus in Bern – «Ich kann die Klischees im Jahr 2022 nicht mehr verstehen» Gloria Kubiena alias Babastreet kam als Kleinkind aus dem Kongo in die Schweiz, wo er eine schwierige Jugend erlebte. Heute setzt sich der Rapper für Heimkinder ein. Rosanna Steppat

Gloria Kubienas Lieblingsort in Bern ist der Rosengarten. Von hier aus könne man die ganze Stadt sehen, sagt er. Bern, sein Zuhause, das er nur verlassen würde, um wieder in den Kongo zu ziehen. Foto: Raphael Moser

Die Luft in der Stadt Bern ist an diesem Januarnachmittag so mild, dass man das Gespräch draussen führen kann. Fragt man ihn nach seiner Musik, nach seinen Söhnen oder nach den sozialen Projekten, denen er sich widmet, dann hellt sich Gloria Kubienas Blick auf, seine Körpersprache wird offen. Gleich danach schaut er wieder ernst. In seinen Ausdruck könnte man eine Mischung aus Trauer und Übermüdung hineindeuten. Doch vielmehr ist er wohl eine neutrale Maske. Kubiena ist ein Mann, der möglichst wenig zeigen will.

Der 31-jährige im Kongo geborene Kubiena kann in der Schweiz als Musterbeispiel für Integration gelten. Er hat sich in Bern etwas aufgebaut. Unter dem Namen Babastreet veröffentlicht er als Rapper eigene Musik, arbeitet mit Künstlern wie dem Berner Rapper Murphy zusammen, engagiert sich sozial und tritt online für Gleichberechtigung ein. Um seinen zwei Söhnen Stabilität zu ermöglichen, arbeitet er zudem für ein Berner Umzugsunternehmen.