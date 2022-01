Streit um Maskenpflicht im Unterricht - «Ich kam wir vor wie in einem CIA-Film»

Streit um Maskenpflicht im Unterricht – «Ich kam mir vor wie in einem CIA-Film» Foltervorwürfe, eingeschriebene Briefe, verpackt als «Diplomatenpost», und die Androhung eines internationalen Strafverfahrens: So wird ein Luzerner Schulleiter unter Druck gesetzt. Nadja Pastega

«Die Druckversuche haben seit Corona extrem zugenommen»: Thomas Graber, Gesamtschulleiter in Dagmersellen LU. Foto: Samuel Schalch

Als das Schreiben bei Thomas Graber eintrudelte, war der Schulleiter aus dem luzernischen Dagmersellen fassungslos. «Verbrechen gegen die Menschlichkeit», ist der Brief überschrieben. Absender ist laut Briefkopf das Institut Trivium United. Ein Verein mit Vertretern in der Schweiz, in Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik. Die Abgesandten der Organisation weibeln zurzeit gegen Corona-Massnahmen an Schulen. Sie nennen sich «High Commissioner» des «Office-Human-Rights».

Der «High Commissioner» der Schweiz ist ein Mann aus dem Kanton Bern, Inhaber einer Firma für «komplette Baulösungen» – und Besitzer eines Bienenhofs. Seinen Brief an den Luzerner Schulleiter schickt er per Einschreiben. «Das Couvert trug den Stempel ‹Diplomatenpost›», sagt Graber. «Im Schreiben, das auf Hochglanzpapier gedruckt ist, heisst es, dass es an meiner Schule Folter gebe – ich kam mir vor wie in einem CIA-Film.»