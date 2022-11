Zusammen mit seiner Partnerin Heike Schmidt führt Jan Stiller seit zwölf Jahren mit grossem Erfolg das Lenkerhof Gourmet Spa Resort. Zum Luxushotel zuhinterst im Simmental gehören auch das Bergrestaurant Bühlberg sowie zwei Appartementhäuser mit 56 Wohnungen. Stiller ist an der Lenk aufgewachsen und hat die Hotelfachschule Thun besucht.

Er und seine Partnerin gehören auch beim Thema Ökologie und Umwelt zu den innovativsten Persönlichkeiten der Schweizer Luxushotellerie. Vor vier Jahren wurde Stiller zum Vorsitzenden von Relais & Châteaux Schweiz und Liechtenstein gewählt; er vertritt die Betriebe im Verwaltungsrat der exklusiven, weltweit präsenten Vereinigung mit 580 Mitgliedern.

Der Krieg in der Ukraine, die Entwicklung in den wichtigen Auslandmärkten USA und UK, die Frankenstärke, die Inflation, der drohende Strommangel, steigende Öl- und Gaspreise: Was beschäftigt Sie derzeit am meisten?

Der furchtbare Krieg ist ein Thema für sich, da sind wir einfach machtlos. Die andern Probleme sind von Betrieb zu Betrieb verschieden. Und sie sind natürlich gross. Aber ich habe gerade den Jakobsweg hinter mir, und was ich da auf der 700 Kilometer langen Wanderung durch Spanien gesehen habe, war schon happig. In den Städten funktioniert es ja noch, aber auf dem Land werden viele Häuser einfach für immer geschlossen. Das relativiert vieles.