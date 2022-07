Herr Engelberger, die Corona-Fallzahlen steigen wieder deutlich an. Sind die Kantone auf eine weitere Corona-Welle vorbereitet?

Wir befinden uns in einer mehrjährigen Pandemie, die in Phasen verläuft. Wir stellen eine zunehmende Dynamik bei den Ansteckungen fest. Das stimmt. Insofern kann man von einer Welle sprechen, wenn man will. Die Belastung im Gesundheitswesen hat zugenommen, da wieder mehr Patientinnen und Patienten isoliert werden müssen. Wir können die Situation aktuell aber gut bewältigen. Den weiteren Verlauf können wir nicht vorhersagen. Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Was man sagen kann: Es ist nicht mehr so, dass der Sommer für das Gesundheitspersonal weniger arbeitsintensiv ist als andere Jahreszeiten.