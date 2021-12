Bernhard Russi im Interview - «Ich hatte Angst, dass die Leute Mitleid haben mit mir»

Fällt der Name Bernhard Russi, fällt der Begriff Sonnyboy. Wie sehr passt das Image?

Als ich damals auf die Bühne trat, merkte ich, in welche Schublade ich gelegt werde. Ich kam in einem Moment ins Rampenlicht, in dem die Ski-Schweiz nach Erfolg lechzte, die Begeisterung war entsprechend gross. Wie ich dann zu diesem Image kam, lag zu 50 Prozent an dem, was ich wirklich bin, und zu 50 Prozent an dem, was ich absichtlich dazu beigetragen habe. Der Ruf des Sonnyboys gefiel mir.