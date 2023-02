Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich hätte den VAR gerne wieder weg» Was liegt alles im Argen mit der Handsregel? Wo beginnt der Abstiegskampf? Und was führt Heiko Vogel in Basel im Schilde? Thomas Schifferle

21 Runden sind gespielt. Und es wird einfach nicht besser mit den Einsätzen der Videoschiedsrichter. Sie melden sich an diesem Wochenende in Zürich, Basel und St. Gallen und sorgen fast überall für Verwunderung und rote Köpfe (siehe Fabian Frei in Basel). Der FC Luzern hat das weltweit vielleicht einmalige Erlebnis in den letzten drei Runden, dass er vier Tore erhielt, viermal auf Elfmeter und viermal nach Intervention des VAR.

«Ich hätte den VAR gerne wieder weg», sagt Oliver Gut. «Dann passieren halt Fehler auf einem anderen Niveau.» Gut findet keine Unterstützung in der Runde. Dominic Wuillemin sagt: «Unbedingt pro VAR.» Und Fabian Sangines: «Der VAR macht den Fussball grundsätzlich immer noch fairer.» Für sie ist nicht der VAR das grosse Problem, sondern die Handsregel.

Der FC Basel ist ein Thema, an dem wir einfach nicht vorbeikommen. Sangines ist fasziniert von dem, was da Woche für Woche abgeht. Und Wuillemin findet bezeichnend für die Situation, dass Interimstrainer Heiko Vogel sagt, wann der neue Cheftrainer allenfalls kommt. Das hat damit zu tun, dass der Interimstrainer auch Sportdirektor ist und möglicherweise eitel genug ist, selbst an der Seitenlinie bleiben zu wollen. Gut vermutet mit Blick aufs Saisonende und die Ausrichtung des Vereins: «Der FCB steht dann nicht besser da.»

Wenigstens ist sich die Runde einig, dass der FCB nicht zu den Kandidaten für den Barrageplatz gehört. Dem FCZ traut sie zu, sich in Sicherheit zu bringen. Bleiben noch GC, Sion und Winterthur als gefährdete Teams übrig. Gerade Sion kommt in der Wertung nicht gut weg. Für Wuillemin ist das seit Wochen die schlechteste Mannschaft der Liga.

