«Ich habe vor allem als Sportler gedacht, nicht als Mensch»

Welchen Tag in Ihrem Leben möchten Sie nochmals erleben?

Mein erstes Mal auf dem Brünig, 2003, ich war 17. Dass ich als Meiringer dort oben den Kranz holte, war in emotionaler Hinsicht grosses Kino. Und natürlich den Sonntag am «Eidgenössischen» 2016 in Estavayer, als ich König wurde.