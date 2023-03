Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati stand diese Woche in der Kritik. Im Gespräch nimmt er nun Stellung zu den Vorwürfen.

Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati stand diese Woche in der Kritik. Im Gespräch nimmt er nun Stellung zu den Vorwürfen.

Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass der kantonale Sozialdienst unterschätzt hat, was Wohnungskündigungen auslösen. Das Geschäft war unsorgfältig vorbereitet, die Kommunikation mangelhaft.

Zu Beginn schwiegen Sie, während falsche Informationen zirkulierten. Warum haben Sie den Sachverhalt nicht gleich klargestellt?

Wir haben am Montagabend mitgeteilt, dass ich mich später äussere – und dass ich mit dem Gemeinderat von Windisch nicht via Öffentlichkeit kommuniziere. Ich musste erst abklären, was Sache ist, ob die Vorwürfe des Gemeinderates zutreffen oder nicht.