Interview zur Gleichstellung im Film - «Ich habe oft unter den patriarchalischen Strukturen gelitten»

Zur Person: Franziska Sonder Infos einblenden

Die Produzentin Franziska Sonder führt mit Eva Vitija und Maurizius Staerkle Drux die Produktionsfirma Ensemble Film mit Schwerpunkt Dokumentarfilm in Zürich. Ihr erfolgreichster Titel bisher ist der Kurzfilm «Das Spiel» von Roman Hodel (2020). Im Frühling 2022 soll Eva Vitijas Porträt «Loving Highsmith» über die Krimimeisterin Patricia Highsmith ins Kino kommen. Franziska Sonder studierte an der Hochschule Luzern, der Filmakademie Baden-Württemberg und der Filmhochschule La Fémis in Paris. Sie ist 1985 in Wattwil SG geboren.