Interview mit Josef Hader – «Ich habe lange gedacht, ich sei ein Hypochonder» Ist eine Krise gut oder schlecht für Berufshumoristen? Und wie denkt einer über Politiker, die bei ihm auf der Bühne oft Volltrottel sind und nun die Welt retten sollen? Ein Gespräch mit dem österreichischen Kabarettisten Josef Hader. Roman Deininger

«Natürlich beobachte ich zurzeit auch meine Lunge genauer»: Josef Hader. Foto: «Tages-Anzeiger»

In besseren Tagen würde man Josef Hader sicher in einem Wiener Kaffeehaus treffen. In der Corona-Krise muss es auch das Telefon tun. Gar nicht so schlimm, sagt Hader: In manchen Kaffeehäusern trinke man die Melange ja eh nur, weil die Mehlspeisen so trocken seien. Dann spricht Österreichs wohl bekanntester Kabarettist über das Leben in Zeiten des Virus.

Herr Hader, sind Sie einer, der beim ersten Husten nach Corona googelt? Ich habe lange gedacht, ich sei ein Hypochonder. Inzwischen glaube ich, ich sei nur medizinisch interessiert. So in dem Sinn: Oh, ich hab da was auf der Stirn, das könnte eine Alterswarze sein, aber so schwarz, wie das ist, und unsymmetrisch, wer weiss. Natürlich beobachte ich zurzeit auch meine Lunge genauer. Ich habe im Frühjahr immer so eine leichte Allergie, da atme ich schwerer. Jetzt auch wieder. Da schau ich dann schon genau, ob nicht schon das Virus im Anflug ist.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert? Nicht sehr. Ich hätte mein altes Programm sowieso nur noch wenig gespielt und arbeite an einem neuen. Das Virus hat sich eine für mich sehr vorteilhafte Zeit ausgesucht. Ich kann nur nicht mehr am Vormittag ins Kaffeehaus gehen zum Arbeiten.

Zur Person Infos einblenden Josef Hader ist Kabarettist, Schauspieler und Autor; mit dem Kinofilm «Wilde Maus» gab er 2017 auch sein Regiedebüt. Der 58-Jährige lebt in Wien. Seine Kabarettprogramme sind bekannt für ihre Tragikomik und für ihre besondere dramaturgische Form: «Privat» oder «Hader muss weg» waren eigentlich Ein-Mann-Theaterstücke. Als Filmschauspieler war Hader unter anderem in «Indien», den Kommissar-Brenner-Krimis und als Stefan Zweig in «Vor der Morgenröte» zu sehen. (red)

Gehen Ihnen die Leute ab? Beim Schreiben ziehe ich mich eh immer ein bisschen zurück, dann kommen eher Ideen. Das hat am Anfang der Krise gut funktioniert. Aber jetzt merke ich schon, dass ich immer langsamer werde. Das Ausgehen und Leute-Sehen gibt einem schon eine Energie, die fehlt mir jetzt.

Als Bub waren Sie im Stift Melk. Wäre das ein guter Ort, um das Virus auszusitzen? Mein alter Religionslehrer hat mir erzählt, dass die Mönche dort zur Sicherheit nicht mehr zum Chorgebet gingen, jeder müsse in seinem Kammerl sitzen und beten. Das Essen werde vor die Tür gestellt. Da bin ich lieber bei mir zu Hause. Da muss ich nicht beten und kann kochen, was mir schmeckt. Und mit einer Frau zusammenleben. Also, das Mönchtum würde mir nicht durch die Krise helfen. Eher eine neue auslösen.

In der Not finden manche ja wieder zu Gott, wie schauts bei Ihnen aus? Ich finde es beeindruckend, dass sich die Marienerscheinung in Medjugorje wegen Corona nicht mehr monatlich vollzieht, sondern nur noch einmal im Jahr. Die Jungfrau Maria nimmt Rücksicht auf die Krise. Oder sie ist in Kurzarbeit. Sie sehen, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Jetzt hat Gott extra eine Seuche geschickt, um mich zur Umkehr zu bewegen, und nicht einmal dann find ich zum Glauben zurück.

Wenn Sie jetzt wieder rausdürfen: Was machen Sie? Mich mit Freunden in einen Gastgarten setzen auf einen Spritzer, das ist mir am meisten abgegangen. Draussen war ich eigentlich oft. Ich bin viel in der Stadt rumgelaufen, Spazierengehen war ja erlaubt. Es war überhaupt mehr erlaubt, als man gedacht hat. Sagt die Regierung im Nachhinein. Wir werden sehr gut erzogen in Österreich.

Sind die Österreicher ein Volk, das sich vergleichsweise leicht einsperren lässt? Es hat bei uns in den ersten Wochen jedenfalls wenig Diskussionen über Grundrechte gegeben. Unser Bundeskanzler ist ja ein sehr talentierter Kommunikator. Und Manipulator. Auf der einen Seite hat er uns gelobt, wie toll wir mitmachen. Auf der anderen Seite hat er ausgemalt, wie fürchterlich alles wird, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Er hat uns wie ungezogene Kinder behandelt oder vielmehr, wie man ungezogene Kinder heute nicht mehr behandeln sollte.

Bringt Sie das in innere Konflikte, dass Sie sich jetzt von einem Sebastian Kurz vor dem Virus retten lassen müssen? Wenn sich wer rettet, dann wir uns gegenseitig. Die Massnahmen der Regierung halte ich aber für richtig. Wenn 90 Prozent aller Virologen etwas empfehlen, denke ich mir: Ich trau den 90 Prozent eher als den 10 Prozent, die anderer Meinung sind. Ich kann mich natürlich genauso irren, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Und was ich in dieser Debatte total ablehne, ist, wenn man Leben gegeneinander aufwiegt und gesundes junges Leben für wertvoller hält als altes, krankes. Das ist für mich ein Rückschritt in der Zivilisation.

Bei Ihnen auf der Bühne sind Politiker oft Volltrottel. Aber in der Krise funktioniert der Staat. Wächst da neues Vertrauen? Staat und Vertrauen bringe ich schwer zusammen. Ein Staat ist für mich etwas, das funktionieren soll, mehr verlange ich nicht; ein Staat ist für mich wie eine Wasserleitung. Aber ich habe grundsätzlich Vertrauen in die Demokratie. Der beste Beweis dafür, dass sie funktioniert: Es gibt in unseren beiden Ländern jetzt eine breite Diskussion über die Grundrechte. Vertrauen in die Demokratie und Kritik an der Politik, das ist ein paar Schuhe.

Ist Misstrauen gegen die Obrigkeit nicht erste Kabarettistenpflicht? Wenn man mit der Obrigkeit einzelne Politiker meint, dann gern. Aber reflexartig den Staat zu kritisieren, egal, was er macht – das würde Kritik auf dieselbe Stufe stellen wie Verdauung. Verdauung passiert frei von Argumenten und im Bauch. Das sollte Kritik nicht. Grundsätzliches Misstrauen in unseren Staat ist ja nichts anderes als grundsätzliches Misstrauen in unsere Demokratie, in das «System», wie das dann diese Leute gern ausdrücken. Damit hab ich nichts am Hut.

Ist so eine todernste Krise eine gute oder eine schlechte Zeit für Berufshumoristen? Das ist eine ewige Diskussion. Sicher ist: So eine Zeit ist interessant für jeden, der sich mit Gesellschaft beschäftigt. Weil es die Bruchlinien zu grösserer Sichtbarkeit bringt. Alles wird deutlicher, das Positive und das Negative.

Manche hoffen ja sogar, dass die Corona-Krise die Gesellschaft voranbringt. Ich glaube, die Ungleichheiten werden eher verstärkt werden. Die Pflegerinnen, die Supermarktverkäuferinnen, das sind jetzt alle auf einmal Heldinnen. Aber sie werden weiter unterbezahlt bleiben. Unser Wirtschaftssystem belohnt Spekulanten, die mit ein paar Mausklicks Millionen verdienen, viel mehr als Leute, die alte Menschen pflegen. Allein das ist purer Wahnsinn. Sogar wirtschaftlich gesehen. Zocken hat mit Realwirtschaft nichts zu tun, es ist für niemanden gut, ausser für die Zocker.

Immerhin gibt es gerade auch viel echte Solidarität. Ja, wir sind gerade netter zueinander. Andererseits: Wer immer schon gern Leute verpfeifen wollte, der hat jetzt auch bessere Möglichkeiten. Eine Tiroler Freundin von mir, die im Jogginganzug den Müll runtergebracht hat, ist von der Nachbarin gleich gefragt worden, ob sie eh nicht verbotenerweise joggen war.

Die Überwachung gehört in Österreich doch zur Aufgabe der Hausbesorger. Die Hausbesorger gibts fast nicht mehr, das machen jetzt Reinigungsfirmen. Aber die Leute, die gern andere überwachen, die gibts immer. Die haben im Dritten Reich geregelt, wer in den Luftschutzkeller darf.

Was sich jetzt ja auch ändert, ist der Begriff von der guten, alten Zeit. Die gute, alte Zeit, die ist erst drei Monate her. Vielleicht wissen manche jetzt mehr zu schätzen, was sie vorher für selbstverständlich gehalten haben. Das wäre erfreulich. Aber der Mensch vergisst gern. Wenn Menschen über die gute, alte Zeit reden, ist es immer eine Zeit, in der sie jung waren, ihnen die Hosen noch gepasst haben und ihr Leben noch voller Hoffnung war auf eine grossartige Zukunft.

Wann hoffen Sie, wieder auftreten zu dürfen? Und können Sie sich darauf freuen, dann lauter Masken im Saal zu sehen? Die Freude wird gross sein – egal, unter welchen Umständen. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann für die eine Hälfte des Publikums von sieben bis neun spiele und für die andere von neun bis elf. Und gegenüber den Theaterleuten haben wir Kabarettisten sowieso den Vorteil, dass wir stärker reagieren können auf alles. Da machen wir ein paar Witze über die Masken, dann vergessen wir sie und spielen weiter.

Sie sind auch Schauspieler in Film und Fernsehen. Wie wichtig ist Ihnen der direkte Kontakt zu den Zuschauern im Saal? Das Spielen vor Publikum, das betrachte ich als meinen Beruf. Alles andere sind Ausflüge. Mein Kernberuf ist, dass ich irgendwas auf einen Zettel schreibe, es auswendig lerne, auf eine Bühne gehe und vor anderen Leuten spiele.

Befürchten Sie, dass Kunst und Kultur nun hintanstehen müssen? Bei der Öffnung sind wir als Letzte dran, weil wir bei uns viele Leute auf engstem Raum haben. Mir geht es gut, aber es gibt viele Künstler und Techniker, die grosse finanzielle Sorgen haben. Deshalb müsste uns die Kulturpolitik klare Perspektiven aufzeigen, was sie derzeit bei uns nicht tut.

Wenn irgendwo ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kultur da ist, dann doch in Österreich. Schon, aber vor allem geht es da um die Hochkultur. Das ist ein Teil des Staatsbewusstseins, das wir nach 1945 gebastelt haben: das Burgtheater, die Philharmoniker, die Festspiele. Das Fundament der Zweiten Republik: Wir sind Kultur, wir sind Skifahren, wir sind herzig, und die Naziverbrechen haben die Deutschen begangen.

Noch zu einer anderen österreichischen Institution: Ist nächstes Jahr wieder Après-Ski in Ischgl? Klar, die Bar wird einfach umbenannt, und dann gehts unter demselben Wirt weiter. Mir ist das eher wurscht, ich kann nicht Ski fahren. Ich war als Bub einmal im Skikurs, da haben mir die anderen beim Duschen das Gwand versteckt, und ich war stundenlang heulend im Bad und hab mich nicht hinaus getraut. Seither hab ich eine Abneigung gegen Skifahren.