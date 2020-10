Wann haben Sie das letzte Mal jemandem einen Korb gegeben?

Lassen Sie mich überlegen…also Fans und Kinder schliesse ich aus. Sprechen mich die Fans an, sehe ich jeweils mich als kleinen Buben in Sierre vor mir, der zu den Profis hochsah und es schätzte, wenn sie sich Zeit nahmen. Aber ich bin seit einigen Monaten in einer Beziehung: Vielleicht habe ich seither in dieser Hinsicht den einen oder anderen Korb verteilt. (lacht)