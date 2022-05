Christoph Ammann zur Ukraine – «Ich habe den Krieg im Wohnzimmer» Regierungsrat Christoph Ammann hat Familienangehörige aus der Ukraine aufgenommen. Bis Ende Jahr könnten bis zu 30’000 Schutzsuchende im Kanton Bern sein. Bernhard Ott Brigitte Walser

Regierungsrat Christoph Ammann ist vom Ukraine-Krieg persönlich betroffen. Foto (Archiv): Franziska Rothenbühler

«Ich spreche aus Erfahrung»: Dies schickte der bernische Regierungsrat Christoph Ammann (SP) voraus, als er am Freitag über Geflüchtete in Bern sprach. Seine Frau ist Ukrainerin, er habe den Krieg sozusagen im Wohnzimmer, «es sind Angehörige bei uns angekommen», sagte der Volkswirtschaftsdirektor vor den Medien. Sie wollten aber wieder zurück, sobald es die Kriegssituation zulasse. «Meine Schwiegereltern haben die Koffer nicht ausgepackt», so Ammann.