Berufsbildungszentrum Biel – «Ich habe Angst, dass alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht» An der Bieler Berufsschule soll laut mehreren Quellen Geld verschwendet worden sein. Ein Informatik-Projekt sei plötzlich gestoppt worden, obwohl es schon fast eine halbe Million Franken verschlungen habe. Der Kanton sieht den Fehler woanders. Deborah Balmer

«Mängel im Informatiksystem nicht befriedigend behoben»: Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt hat laut Kanton Bern der Direktorin empfohlen, einen Systemwechsel in der IT zu prüfen. Dieser Empfehlung sei sie nachgekommen. Foto: Rabih Haj-Hassan



Die Ferien im Berufsbildungszentrum Biel (BBZ) haben begonnen, doch Ruhe ist in der Schule keine eingekehrt. Nach einem vor rund zwei Wochen erschienenen BT-Artikel über die schlechte Stimmung, über zahlreiche Abgänge kompetenter Fach- und Lehrpersonen und über fehlendes Vertrauen in die oberste Führung der Schule, meldeten sich nicht nur Lehrlinge beim BT, sondern eine weitere Lehrperson und zwei ehemalige IT-Fachleute der Berufsschule. Sie machen der Direktorin Katharina Mertens ebenfalls Vorwürfe, was deren Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten angeht. Doch nicht nur das.