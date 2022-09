Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – «Ich habe 30’000 Dollar ‹verloren›. Hurra!» Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Die UBS verringert ihre Steuerlast

Ralph Hamers, CEO der UBS Group. Foto: Keystone

Schlechte Nachrichten sind für die UBS gute Nachrichten. Gegenüber ihren vermögenden Kundinnen und Kunden gibt sich die Grossbank unter ihrem Chef Ralph Hamers jedenfalls trotz Kursverlusten an den Aktienmärkten ungebremst optimistisch. «Ich habe 30’000 Dollar ‹verloren›. Hurra!», so die deutsche Übersetzung eines in Englisch verfassten Newsletters der globalen Vermögensverwaltung. Der Grund zum Jubeln? Die verlorenen ­30’000 Dollar können laut der Grossbank helfen, die Steuerlast zu verringern. Wie genau die «Nutzung von Streuverlusten» funktioniert, erklärt die UBS in einem ausführlichen Dokument.