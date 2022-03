Interview mit «Krypto-Queen» Olga Feldmeier – «Ich fühle mich stark. Wir können etwas bewegen» Sie schaffte es aus ärmsten Verhältnissen zur gefeierten Unternehmerin – nun ist sie das Gesicht des ukrainischen Widerstands in der Schweiz. Olga Feldmeier über Putin, das Schicksal ihrer Familie und ihre Kindheit in der Sowjetunion. Rico Bandle

«Es geht nicht nur um die Ukraine, sondern um Freiheit und Demokratie»: Olga Feldmeier. Foto: Stefano Schröter

Innert weniger Stunden hat sich ihr Leben komplett verändert. Noch am Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine besuchte der deutsche Privatsender Pro 7 Olga Feldmeier in ihrer Wohnung am Zugersee, um ein Porträt der glamourösen «Krypto-Queen» zu drehen, die mit ihrer Firma Smart Valor einen Handelsplatz für digitale Vermögenswerte betreibt. Jetzt dreht sich bei der 44-jährigen Ukrainerin mit russischen Wurzeln alles nur noch um ein Thema: den Krieg in ihrer Heimat. Unermüdlich organisiert sie Hilfsaktionen, erklärt im Fernsehen die Hintergründe, kümmert sich um Verwandte und Freunde vor Ort.