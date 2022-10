Moules in Bern – «Ich esse sie lieber hier als am Strand» Muschel-Beizen gehören in der Bundestadt zu den beliebtesten Restaurants. Und dies trotz nicht gerade kleiner Öko-Bilanz. Claudia Salzmann

Adrian Zahn (42) und Nina Stadler (43) haben das Café Postgasse übernommen. Die Vorgängerin Regula Hofmann ist jeweils mittwochs weiterhin vor Ort. Foto: Adrian Moser

Kupferpfannen stehen auf jedem Tisch. Es riecht nach Meer und Muscheln. Praktisch alle Gäste sind ins Berner Café Postgasse für dessen Spezialität gekommen: Moules à la Marinière. Diese bestellen Gäste ab Herbst wieder vermehrt, wie die neuen Betreiber Nina Stadler und Adrian Zahn bestätigen. Sie haben das Pöstli vom Wirtepaar Hofmann per September übernommen.

Einzig das traditionelle Pöstli sei für ihr gemeinsames Gastroprojekt infrage gekommen. «Wir bestimmen, wie bei einem Theaterstück, die Abend-Dramaturgie. Zuoberst steht der Spass, der Abend muss für unser Team stimmen», sagt die 43-jährige Stadler. «Und kompatibel mit unserem Leben sein», sagt der 42-jährige Zahn. Er ist Grafiker. Stadler ist Schauspielerin und Choreografin. Beide sind Eltern.

Nicht nur heute, sondern immer, wenn das Pöstli offen ist: Moules & Frites. Foto: Claudia Salzmann

Ihre Vorgängerin Regula Hofmann hat das Lokal 35 Jahre lang erfolgreich mit ihrem kürzlich verstorbenen Ehemann Stephan Hofmann geführt. Zuletzt lebte dieser als Frau und nannte sich Stephanie. Sie lebt in den Herzen der Angehörigen weiter. Und in der Pöstli-Küche mit Rezepten: Die legendären Moules à la Marinière werden an einer Weisswein-Rahmsauce mit frischen Kräutern serviert, genau nach dem Rezept von Stephanie Hofmann.

Die Berner Muschel-Lust

Das Pöstli ist nicht die einzige Adresse für Muschel-Aficionados in Bern: Diese frequentieren die Brasserie Bärengraben, das Restaurant Ringgenberg am Kornhausplatz oder das Chez Edy. Rekorde verzeichnete der Edy-Geschäftsführer Christian Gfeller am Bärenplatz, wo er bis zum Umzug an den Helvetiaplatz jährlich über 20 Tonnen Moules an den Gast brachte.

Seit zwei Jahrzehnten im Muschel-Geschäft: Christian Gfeller (68). Inspiriert wurde er von Edy Juillerat, der danach in die Brasserie Bärengraben weiterzog. Adrian Moser

Die Idee, Moules auf die Karte zu setzen, hatte der ehemaliger Geschäftsführer Edy Juillerat. Von ihm hat das Lokal auch den Namen. «Als wir immer mehr davon verkauften, fokussierte ich das gesamte Konzept darauf», sagt der 68-jährige Gfeller heute. Inzwischen werden sie in zehn Varianten aufgetischt, und täglich rollt der Fischlieferant vors Restaurant.

Bereits am Bärenplatz gab es einen Zähler, wie viele Tonnen Moules im Chez Edy bereits verspeist wurden. Diesen Zähler gibt es auch am neuen Standort beim Helvetiaplatz, dort steht derzeit 4,527 Tonnen. Eine Menge, die früher bereits im Frühling erreicht worden wäre, sagt Christian Gfeller. Doch der Wegzug vom Bärenplatz ins Kirchenfeldquartier und die Lockdowns bereiteten dem Edy harzige Zeiten. Gfeller betreibt das Lokal im ehemaligen Tea-Room Ambassador mit Tobias Burkhalter.

Tägliche Camionlieferungen

Wer in Bern Miesmuscheln bestellt, der hat mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Lieferung des Familienunternehmens Bianchi aus dem aargauischen Zufikon auf dem Teller. «Täglich fahren wir mit mehreren Camions nach Bern», sagt Luca Bianchi, der das Unternehmen mit seinem Cousin in der fünften Generation führt.

Ein bis zwei Tonnen importiert Bianchi täglich, diese sind durch die Nacht ungefähr elf Stunden unterwegs und werden danach in die Küchen verteilt. 120 Camions und 300 Mitarbeitende hat das Unternehmen, das nicht nur Muscheln, sondern auch Fische importiert. Konkurrenz gibts in der Region Bern nur wenig: Bei Michel aus Interlaken oder Perle Bleue in Gasel sind Moules auch im Angebot, allerdings im kleineren Stil.

Am einfachsten isst man die Muscheln mit einer leeren Schale, die als Zange fungiert. Foto: Adrian Moser

Vom Meer in den Teller Infos einblenden Muscheln leben im Salzwasser. Jeweils im Frühling schweben Samen in den Gewässern des niederländischen Meeresarms Osterschelde oder des Wattenmeers. Nach einer Woche bildet sich eine Minimuschel darum, diese sinkt zu Boden. Dort klammern sich die Artgenossen aneinander, weshalb eine Muschelsaat entsteht. Die Fischer entfernen sie und bringen sie in sogenannte Muschelparzellen, wo sie zur Speisemuschel heranwachsen. Das dauert ungefähr zwei Jahre. Oranges Muschelfleisch ist ein Zeichen für das weibliche Geschlecht. Ist das Fleisch beige, ist es eine männliche Muschel. (cla)

Die Miesmuschel wird vom Meer via Lager der Bianchis nach Bern transportiert und verfügt nicht gerade über die beste Ökobilanz. «Unsere Gäste sind Liebhaber, die die Delikatesse schätzen und die Anfahrtswege nicht hinterfragen», sagt Christian Gfeller.

Die Pöstli-Wirte bedauern den ökologischen Fussabdruck: «Wir arbeiten sonst primär mit regionalen Produkten. Wenn es Schweizer Muscheln gäbe, wäre das toll.» Zwar essen die meisten Gäste die Kupferpfannen aus, aber es bleibt dennoch Abfall übrig: die Schalen. Diese sind mineralhaltig. Zu Pulver gemahlen könnte man damit Felder düngen. Derzeit werden die Schalen in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt.

Im Pöstli werden die Muscheln in Kupferpfannen serviert. Foto: Claudia Salzmann

Nachhaltigkeit ist ein Thema beim Familienunternehmen Bianchi. Es importiert laut eigenen Angaben nur Label-Miesmuscheln. Man arbeite neu mit der Produktion Umami zusammen, die Muscheln im Zürichsee züchtet, so Luca Bianchi. Eine weitere Möglichkeit, einheimische Muscheln zu essen, gibts in Luzern: Koch Lenny Hartmann taucht einmal die Woche in die Reuss, um Muscheln zu ernten. Bis zu drei Kilogramm grob gerippte Körbchenmuscheln geben seine geheimen Orte her. Die Muscheln verarbeitet er in einem Pasta-Gericht im Restaurant Drei Könige.

Auf die Frage, wo Christian Gfeller die allerbesten Moules seines Lebens bekommen habe, sagt er: «Lieber als in einer Strandbar am Meer esse ich sie im Edy. Hier kann ich sicher sein, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wurde.» Apropos Kühlung: Die landläufige Meinung, dass man die Moules nur in den Monaten mit einem R im Namen essen könne, ist überholt. Das galt in früheren Zeiten, als man im Sommer die Miesmuscheln ungekühlt vom Meer nach Bern brachte.

Zu den vitaminreichen Muscheln gehören Pommes frites oder Baguette. Und wahlweise ein trockener Weisswein. Foto: Adrian Moser

Zurück in die Berner Postgasse, wo die Gäste diese R-Monate auch erwähnen würden. Nina Stadler und Adrian Zahn klären diese überholte Auffassung gern auf. Die Gastronomen haben sich hier ein wahres Bijou angelacht. Der hintere Raum ist wegen der Holztäfelung und des Klaviers romantisch. Hier hat früher sogar ein Wirtepaar gewohnt. Damals gab es in der Spelunke Gerstensuppe und Schnaps.

Diese Zeiten sind vorbei, die Gasse ist ruhiger geworden. Genau diese Stille lockt Gäste hierher. Und natürlich die Moules à la Marinière, die Nina Stadler regelmässig isst. Adrian Zahn, der seit Studentenzeiten im Pöstli arbeitet, mag etwas anderes lieber: Hörnli, Ghackets und Apfelmus.

Claudia Salzmann ist seit 2009 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt sie primär über Gastronomie. Parallel studiert sie im Master Multimedia Journalismus an der HKB Bern und doziert am MAZ in Luzern. Mehr Infos @C_L_A

