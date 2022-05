Sue Foley: Texas-Blues aus Kanada Infos einblenden

Die 54-jährige Sue Foley zählt zu den dynamischsten und vielfältigsten Gitarristinnen des aktuellen Blues. Vor zwei Jahren erhielt sie die höchste Auszeichnung des Blues in den USA: den Blues-Music-Award der Blues Foundation in der Kategorie «beste weibliche traditionelle Blues-Künstlerin». Mit jungen 16 Jahren gab sie ihre ersten Konzerte in der Blues-Szene Ottawas, wo sie aufgewachsen ist. Mit knapp 20 Jahren folgte sie dem Texas Blues und zog nach Austin, wo sie 1992 ihr erstes Album «Young Girl Blues» veröffentlichte. Der Glutkern ihres Schaffens blieb seither dieser kraftvolle, gitarrenlastige, laute und ungestüme Bluesstil. Auch ihr neues Album «Pinky’s Blues» ist wieder dem Texas-Blues verschrieben und ist zugleich eine Hommage an grosse texanische Künstler und vor allem Künstlerinnen wie Lavelle White, Clarence «Gatemouth» Brown, Frankie Lee Sims und Angela Strehli. (mbu)