Opfer von dreister Betrugsmasche – «Ich dachte immer, mir passiert das nie» Eine 76-jährige Bernerin ging einem rumänischen Betrügerpaar auf den Leim. Um Mitleid zu erregen, täuschten die beiden eine Familientragödie vor. Michael Bucher

«Ich war naiv»: 800 Franken verlor eine Rentnerin aus Bern an ein rumänisches Betrügerpaar. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Margrit K. (Name geändert) öffnet die Haustür. In der Hand hält sie ihr Tablet. Der Bildschirm zeigt ein Foto des Redaktors, der sich telefonisch angekündigt hat und nun vor ihr steht. «Sie sind tatsächlich Journalist», sagt sie mit einem schalkhaften Lächeln, «ich habe Sie gegoogelt.»

Das Misstrauen der 76-jährigen Bernerin kommt nicht von ungefähr. So wurde sie doch kürzlich Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Sie fiel auf Schauergeschichten herein und setzte dadurch 800 Franken in den Sand. «Ich war naiv», sagt die ehemalige Primarlehrerin, die lieber anonym bleiben möchte. Sie sitzt jetzt am Esstisch in ihrem Haus im Breitenrainquartier. Es gibt Kaffee und Gebäck. «Ich dachte immer, mir passiert das nie.»