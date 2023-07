Rekord bei Telefonbetrug – «Ich bin zwar alt, aber nicht blöd» Telefonbetrüger ergaunern in der Schweiz Millionen. Die Deliktsumme hat dieses Jahr rasant zugenommen. Doch nicht immer haben sie Erfolg, wie der Fall von Trudi zeigt. Die Seniorin liess einen Betrüger verhaften. Fabienne Riklin

«Die Polizei ruft in einem solchen Fall nie an»: Die Seniorin Trudi half, einen Betrüger zu überführen. Foto: Michele Limina

Als es klingelt, blinkt auf dem Display des Festnetztelefons von Trudi das Wort «Unbekannt» auf. Es ist der 8. März, kurz vor 11 Uhr. Zu ihrem Schutz will die 73-Jährige nur mit Vornamen genannt werden. Sie wohnt allein in einem Haus in einer Kleinstadt im Kanton Aargau. Noch ahnt die Seniorin nicht, dass ihr dieser Anruf später in der Familie den Spitznamen Miss Marple einträgt. In Anlehnung an jene scharfsinnige ältere Dame, die als Amateurdetektivin in den Krimis von Agatha Christie Verbrecher überführt. Aber von vorne.