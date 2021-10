Giulia Steingruber tritt zurück - «Ich bin müde geworden»

Rücktritt von Giulia Steingruber – «Ich bin müde geworden» Gold, Silber, Verletzung – die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin hielt sich eine halbe Ewigkeit an der Weltspitze. Nun hat sie genug. Eine Würdigung. David Wiederkehr

Einer ihrer letzten Auftritte: An der Schweizer Meisterschaft Ende Juni in Kirchberg BE gewinnt Steingruber wieder einmal überlegen die Goldmedaille. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Es musste die Ostschweiz sein. Da, wo sie herkommt. Da, wo sie immer heimisch war, obschon sie fast die Hälfte ihres Lebens in Biel und Magglingen verbracht hat. Zunächst wollte sie es sogar auf dem Säntis bekannt geben, dem St. Galler Hausberg, der aus dem Esszimmer ihres Elternhauses zu sehen ist. Schliesslich wählte sie den Walter-Zoo, jede und jeder in der Ostschweiz kennt den Tierpark in Gossau, ihrer Heimstadt. Für sein neues Savannenhaus stand Giulia Steingruber vor vier Jahren Patin.

Nun dient ihr am Freitagvormittag der Zoo als Ort, um ihren weitreichenden Entschluss mitzuteilen: dass sie genug hat. Dass sie, die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin, zurücktritt, nach mehr als zehn Jahren an der Spitze, an der Weltspitze. Bis Ende Jahr läuft ihr Vertrag mit dem Schweizerischen Turnverband (STV), die 27-Jährige hat ihn regulär per Ende September gekündigt. Sie hat bereits eine Marketing-Ausbildung begonnen und auch erste Trainerinnenkurse absolviert. «Ich möchte dem Turnen etwas zurückgeben», sagt sie.