Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Ich bin erstaunt über die Gut­mütig­keit der YB-Fans» Den fünften Meistertitel in Serie hat YB nach einer harzigen Saison deutlich verfehlt. Woran hat es letztlich gefehlt? Und warum sind die Fans trotzdem zufrieden? Noah Fend als Host Claudia Salzmann als Gast Moritz Marthaler als Gast

Die Anhängerinnen und Anhänger des BSC Young Boys waren zuletzt verwöhnt: Vier Meistertitel und einen Cupsieg konnten sie seit 2018 feiern. Doch jetzt ist die Erfolgsserie gerissen.

Aus dem Cup schieden die Berner bereits im Herbst aus. In der Rückrunde der Super League konnten sie den Rückstand auf den Leader FC Zürich nicht mehr wettmachen, im Gegenteil: Christoph Spycher musste erstmals als YB-Sportchef einen Trainer entlassen, die Young Boys blieben im März sieben Spiele in Folge ohne Sieg. Am Schluss belegt YB Rang drei, 16 Punkte hinter Zürich und zwei Punkte hinter Basel.

Im Podcast «Gesprächsstoff» ziehen wir mit Sportredaktor Moritz Marthaler und mit Redaktorin, YB-Fan und Radio-Gelb-Schwarz-Kommentatorin Claudia Salzmann Bilanz: Woran hat es den Young Boys gefehlt? Was bleibt von dieser Saison? Und: Warum ist das Wankdorf trotz ausbleibenden Erfolgs so gut besucht und die Fans so zufrieden?

