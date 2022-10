Interview über Erziehung – «Ich bin die Chefin im Ring – ich analysiere nicht, ich verbiete» Die TV-Moderatorin und türkischstämmige Mutter Fatma Mittler-Solak über westliche Hätschelmethoden in der Erziehung, unanständige Kinder und ihre eigenen Regeln «alla turca». Nadja Pastega

«Mein Mann und ich verstehen uns nicht nur als Happy-Maker und Wunscherfüller unserer Kinder»: Fatma Mittler-Solak. Foto: Anne Ackermann

Fatma Mittler-Solak war das «erste türkische Gesicht» im SWR-Fernsehen, wie der deutsche Sender sie vor ein paar Jahren anpries. Sie nahm es mit Humor. Ihre Eltern sind aus der Türkei eingewandert, sie selber ist in Deutschland geboren. Wenn man sie nach ihrer Herkunft fragt, sagt sie schlicht: «Ich bin Pfälzerin!» In einer erfrischenden «Spiegel»-Kolumne plädierte die dreifache Mutter und studierte Erziehungswissenschaftlerin für klare Ansagen und Hierarchie in der Erziehung. Und erntete dafür auch Empörung.