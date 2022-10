Schauspiel-Legende Jeff Bridges – «Ich bin dem Tod nur knapp entronnen» Nach Krebs und Covid ist der Dude zurück: Mit 72 Jahren brilliert Jeff Bridges in der Serie «The Old Man» als Actionstar. Matthias Lerf

Weiss sich zu wehren: Jeff Bridges mit seinen zwei Hunden unterwegs in «The Old Man». Foto: Kurt Iswarienko/FX

Das Alter. Aufstehen in der Nacht, sogar zweimal. Zettelchen herumliegen lassen, damit nichts vergessen geht. So beginnt die Serie «The Old Man» mit Jeff Bridges. Doch bevor man es sich gemütlich einrichten kann, beim Betrachten eines 72-Jährigen mit all seinen Gebresten, knallts.